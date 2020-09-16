Бузова призналась, что недооценивала фигурное катание

Российская поп-певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период».

Артистка будет выступать в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

«После эйфории началось самое сложное: через тренировки пришло понимание, что все это не так легко, как выглядит со стороны. Мы смотрим фигурное катание по ТВ и видим профессионалов, и нам кажется: раз это настолько красиво – значит, это и легко. Я никогда не занималась фигурным катанием, практически с детства не стояла на коньках – для меня стало шоком, насколько это сложно. В эти моменты приходит осознание, насколько же фигурное катание каторжный труд. Честно, раньше мне казалось, что этот спорт чуть проще других – но это не так. Я всегда относилась с поддержкой к спорту, но теперь мое уважение еще больше», – приводит слова Бузовой Sports.ru.

Ранее Соловьев рассказал о тренировках с Бузовой для «Ледникового периода».