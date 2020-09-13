Глава UFC высказался о задержании Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о задержании экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора во Франции по обвинению в поведении сексуального характера и домогательствах.

Функционер заявил, что знает о ситуации из СМИ, а лично с ирландцем он не общался. Также Уайт поделился мнением о причинах попадания бойца в скандальные ситуации.

«Вы не поймете, насколько это большой человек, пока не пройдетесь с ним. Люди сходят с ума, бегут за ним, оставляют деньги на игровых столах и бегут за ним. Такого сумасшествия я никогда не видел. При таком образе жизни, как у Конора, могут произойти сумасшедшие вещи», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 177.

Ранее сообщалось, что полиция допросила Макгрегора.