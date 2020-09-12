Медведева обвинила людей в беспечном поведении в условиях пандемии

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева выступила с критикой в адрес людей, которые не соблюдают меры безопасности в условиях пандемии коронавируса. По словам спортсменки, использование средств индивидуальной защиты является важным моментом.

«Люди ослабили хватку по поводу вируса — это тема, которая меня все еще беспокоит. Когда я узнала, что прокаты будут со зрителями, я запереживала. Люди сидят очень близко друг к другу, но их посадили в шахматном порядке. Я просто хотела бы напомнить о правилах безопасности — носите маски, перчатки. По поводу игрушек: мне было бы правда приятно, если бы много игрушек полетело на лед, но не сейчас. Давайте потерпим», — приводит слова Медведевой ТАСС.

12 и 13 сентября фигуристы на арене «Мегаспорт» в Москве представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию коротких программ.