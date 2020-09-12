Щербакова высказалась о переходе Трусовой и Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о громких переходах в отечественном фигурном катании, которые произошли летом. Из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70», где тренирует Этери Тутберидзе, в академию Евгения Плющенко перешли Александра Трусова и Алена Косторная, что вызвало большой общественный резонанс. Вместе с ними к Плющенко также ушла Вероника Жилина.

«Трансферы проходили рядом со мной. Но я все оставила, как есть, так что меня они не касаются. Мне нечего сказать по этому поводу», — цитирует Щербакову ТАСС.

В настоящее время фигуристы на арене «Мегаспорт» в Москве представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.