Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы».
Российский нападающий победителей Никита Кучеров забросил вторую шайбу команды за девять секунд до финального свистка третьего периода, тем самым принеся команде победу.
Счет в серии стал 2 - 0 в пользу «Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что «Вегас» переиграл «Даллас» и сравнял счет в серии.
НХЛ. Финал. Восточная конференция. 2-й матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1
0:1 — Мартин (Ледди), 01:24;
1:1 — Хедман (Гудроу), 18:25;
2:1 — Кучеров (Макдона), 59:51.