В контракте Кокорина есть опция перехода в европейский клуб

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Рому». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, в трудовом договоре 29-летнего форварда со столичным клубом есть пункт, согласно которому его трансфер в европейский топ-чемпионат может быть осуществлен за сравнительно небольшую сумму.

Эту же информацию после подписания контракта с Кокориным подтверждал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии игроков перед воскресным дерби со «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).