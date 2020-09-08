В контракте Кокорина есть опция перехода в европейский клуб
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Рому». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
По информации источника, в трудовом договоре 29-летнего форварда со столичным клубом есть пункт, согласно которому его трансфер в европейский топ-чемпионат может быть осуществлен за сравнительно небольшую сумму.
Эту же информацию после подписания контракта с Кокориным подтверждал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии игроков перед воскресным дерби со «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
#ROMA Interesse nei confronti del bad boy #Kokorin che si era accordato solo 2 settimane fa con lo #SpartakMosca a parametro zero. Nonostante ciò, e nonostante le tante vicissitudini personali, i giallorossi ci stanno pensando. #calciomercato #transfers @tvdellosport #fichajes— Gianluigi Longari (@Glongari) August 20, 2020