Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух заявил, что чемпионка Игр Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период», передает РИА «Новости».

Продюсер телепрограммы отметил, что 18-летняя фигуристка будет вести проект вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Загитова будет вести «Ледниковый период».