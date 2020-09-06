Аршавин сравнил Дзюбу и Кокорина

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сравнил форварда московского «Спартака» Александра Кокорина и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, передает «Матч ТВ».

«Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет. Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Это связано с его историей, которую мы все знаем», — сказал Аршавин.



Напомним, 6 сентября Россия сыграет с Венгрией в матче Лиги наций.

Ранее Аршавин оценил игру сборной России в матче с командой Сербии.