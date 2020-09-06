Суарес и Видаль тренировались отдельно от остальных игроков «Барселоны»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес и полузащитник Артуро Видаль тренировались отдельно от остальных игроков «Барселоны» на субботнем занятии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, такое решение принял главный тренер каталонского клуба Роналд Куман, который заявил о том, что эти игроки не будут выступать за сине-гранатовых в предстоящем сезоне.

Отмечается, что Суарес уже согласовал контракт с туринским «Ювентусом» и ждет официального перехода, в то время как Видаль контактирует с миланским «Интером».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готовит массовую распродажу футболистов в это межсезонье.