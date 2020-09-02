Федун наказан за резкие высказывания о судействе в РПЛ

На заседании комитета по этике Российского Футбольного Союза (РФС) было вынесено наказание владельцу «Спартака» Леониду Федуну, передает «Чемпионат» со ссылкой на РБ-спорт.

В начале нового розыгрыша национального первенства президент красно-белых неоднократно критиковал судейство в российском футболе.

Как итог, комитет по этике РФС вынес замечание и оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей. Это максимальное наказание, предусмотренное за совершенные действия.

Ранее «Спартак» захватил лидерство в РПЛ.