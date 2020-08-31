Боец Кормье окончательно заявил о завершении карьеры

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье окончательно заявил о завершении карьеры, передает Mmafighting.com.

Изначально Кормье заявил о своем решении после боя против Стипе Миочича. Поединок продолжался пять раундов. Миочич выиграл единогласным решением судей.

«Молодые бойцы только продолжают добиваться прогресса и остаются все такими же молодыми. А мое время, вероятно, все больше виднеется в зеркале заднего вида. Я не буду больше драться», — заявил Кормье.



Ранее Кормье рассказал о знакомстве с Хабибом.