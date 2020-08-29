Месси отказался возвращаться в расположение «Барселоны» на предсезонный сбор

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался возвращаться в расположение команды на предсезонный сбор, который начнется на следующей неделе, сообщает El Periodico.

По информации издания, игрок уведомил руководство клуба о том, что он не будет проходить медицинское обследование, которое включает сдачу ПЦР-теста на коронавирус.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разорвала контракт с юристами, которые консультировали Месси.