СМИ: Кузяев отклонил предложение «Зенита» и настроен уехать в Европу

Российский полузащитник Далер Кузяев не планирует подписывать новый контракт с «Зенитом» и возвращаться в клуб.

По информации «СЭ», сине-бело-голубые предложили 27-летнему хавбеку подписать соглашение, которое позволяло бы ему перейти в другой клуб. Источник уверяет, что Кузяев отказался от этого варианта и настроен уехать играть в один из европейских чемпионатов, агенты футболиста сейчас работают над этим.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В настоящий момент он находится в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что Кузяев получил вызов в сборную России на ближайшие матчи.