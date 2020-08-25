СМИ: «Барселона» не позволит расторгнуть Месси контракт в одностороннем порядке

Каталонская «Барселона» не собирается отпускать Лионеля Месси из команды, сообщает Sport.es.

Отмечалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Руководство сине-гранатовых настаивает на том, что данный пункт больше не действует из-за того, что аргентинец не уведомил о своем желании до 30 мая.

Руководители команды считают, что они убедят форварда остаться.

В прошлом сезоне аргентинец провел 44 матча, забив 31 мяч.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что клуб получил запрос от Месси на уход из команды.