Варламов стал первой звездой матча «Айлендерс» с «Филадельфией»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».
Встреча завершилась победой нью-йоркского клуба со счетом 4:0. Варламов в матче отразил 29 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.
Второй звездой матча был признан форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо, третьей — защитник команды Энди Грин. Оба игрока забросили по одной шайбе.
таким образом, «Айлендерс» вышли вперед в серии 1 - 0.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» потерпела крупное поражение от «Айлендерс».