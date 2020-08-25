Варламов стал первой звездой матча «Айлендерс» с «Филадельфией»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».

Встреча завершилась победой нью-йоркского клуба со счетом 4:0. Варламов в матче отразил 29 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.

Второй звездой матча был признан форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо, третьей — защитник команды Энди Грин. Оба игрока забросили по одной шайбе.

таким образом, «Айлендерс» вышли вперед в серии 1 - 0.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» потерпела крупное поражение от «Айлендерс».