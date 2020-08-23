Валуев оценил победный удар Поветкина
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.
Экс-спортсмен заявил, что ждал интриги в поединке.
«Бой показал, что в супертяжелом весе все решает один удар. Ждал эту заготовку, она и сработала. Мы все рады за Саню и счастливы», — цитирует Валуева «Чемпионат.com».
Поединок между Поветкиным и Уайтом продлился пять раундов и завершился победой россиянина нокаутом. Победитель завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.