Газизов не исключил трансфер Кокорина в «Рому»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не исключил трансфер российского фораврда Александра Кокорина в «Рому». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, если 29-летний форвард проявит желание перейти в клуб из Серии А, то красно-белые не станут этому препятствовать.

«Слухи не хотел бы комментировать. У нас с Александром есть определенные договоренности по трансферу в Европу», — сказал Газизов.

Напомним, что Кокорин присоединился к «Спартаку» 1 августа и пока не провел за клуб ни одного матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мыслями о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси.