Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Малком, Дзюба, Азмун, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Марадишвили, Влашич, Гайч, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Гаджи Гаджиев назвал фаворита в матче «Зенит» — ЦСКА.