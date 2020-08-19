Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Малком, Дзюба, Азмун, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Марадишвили, Влашич, Гайч, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Гаджи Гаджиев назвал фаворита в матче «Зенит» — ЦСКА.