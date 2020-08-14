Петр Ян планирует провести защиту титула UFC до конца года

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян назвал ориентировочную дату боя, в котором он впервые будет защищать свой титул. Соперником россиянина должен стать американский боец Алджамейн Стерлинг.

«Думаю, декабрь. До конца года хотелось бы подраться. И да, я бы хотел, чтобы моим соперником был именно Стерлинг. Он 100% заслуживает боя за титул», — цитируют его «Известия».

12 июля 2020 года он нокаутировал бразильского бойца Жозе Альдо UFC 251 и впервые в своей карьере стал чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 15 побед в 16 поединках. 31-летний Стерлинг одержал 19 побед в 22 боях.

Ранее Ян заявил о намерении защищать чемпионский пояс UFC в России.