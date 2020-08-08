ЦСКА объяснил отсутствие Влашича в заявке на матч с «Химками»
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Московский ЦСКА объяснил отсутствие Николы Влашича в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
«Информация медштаба: Никола Влашич пропускает матч из-за мышечной травмы», — сообщает Twitter армейцев.
В прошлом сезоне РПЛ Влашич провел 30 матчей, забив 12 мячей.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось о том, что ЦСКА впервые за 21 год вышел на матч чемпионата России без легионеров в стартовом составе.