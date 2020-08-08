ЦСКА объяснил отсутствие Влашича в заявке на матч с «Химками»

Московский ЦСКА объяснил отсутствие Николы Влашича в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Информация медштаба: Никола Влашич пропускает матч из-за мышечной травмы», — сообщает Twitter армейцев.



В прошлом сезоне РПЛ Влашич провел 30 матчей, забив 12 мячей.



«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА впервые за 21 год вышел на матч чемпионата России без легионеров в стартовом составе.