Игрок «Зенита» опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус

Полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Шамкин опроверг информацию о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Друзья, со мной все отлично! Я ничем не болею!» – написал Шамкин в Instagram-stories.

6 августа журналист Сергей Егоров сообщил о семи положительных тестах в «Зените», имя Шамкина также фигурировало в списке. Тем не менее сине-бело-голубые отрицают вспышку инфекции в команде.

7 августа «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом» в матче за Олимп — Суперкубок России.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о тестировании на коронавирус.