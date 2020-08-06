Геркус объяснил решение Кокорина перейти в «Спартак»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус объяснил решение нападающего Александра Кокорина перейти в столичный «Спартак». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, петербургский «Зенит» не стал повторять предложение красно-белых и решил сосредоточиться на других футболистах.

Также Геркус отметил, что если бы Кокорин получил в стане сине-бело-голубых такой же выгодный контракт, как и в «Спартаке», то это бы повлияло на остальных игроков и вызвало бы цепную реакцию.

Ранее сообщалось, что директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин высказался об увеличении числа зрителей, допущенных на игры чемпионата России в сезоне-2020/21.