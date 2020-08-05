Бэйл не сыграет за «Реал» в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл отсутствует в заявке на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», сообщает Twitter «сливочных».

Стоит отметить, что в первом матче, который прошел в феврале в Мадриде, «горожане» одержали победу со счетом 2:1.

Причины отсутствия валлийца в заявке не уточняются.

Интересно, что в заявку «Королевского клуба» попал Серхио Рамос, который не сможет принять участия в матче из-за красной карточки, полученной в первой игре.



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