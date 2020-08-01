Роналду лишился возможности стать лучшим бомбардиром сезона Серии А

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии против «Ромы», сообщается на официальном сайте действующего победителя первенства страны.

Португальский форвард не попал в заявку команды на встречу, которая пройдет 1 августа в 21.45 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 33 матчах, в которых забил 31 мяч. Он не сможет обойти форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле в гонке бомбардиров. В активе итальянца 35 мячей.

Ранее сообщалось, что Иммобиле вышел на первое место в споре за «Золотую бутсу».