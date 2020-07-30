Кокорин приехал в офис «Спартака» для подписания контракта

Нападающий Александр Кокорин приехал в офис московского «Спартака» для подписания контракта. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 29-летний форвард должен в ближайшее время заключить трудовой договор, сроком на три года с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что весеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 Кокорин провел в «Сочи», где за десять матчей смог забить семь мячей и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился воспоминаниями о работе в донецком «Шахтере».