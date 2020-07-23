Кадыров пожелал Емельяненко удачи в бою против Исмаилова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пожелал российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко удачи в бою против Магомеда Исмаилова. Об этом сообщает Sport24.

По словам Емельяненко-младшего, чиновник высказал ему пожелание завершить бой победой и без повреждений.

Напомним, что поединок между двумя отечественными спортсменами состоится в рамках турнира АСА 107.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал запись чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, посвященную отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.