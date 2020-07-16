Стала известна бригада судей на матч 1/2 финала Олимп — Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Стала известна бригада судей на матч 1/2 финала Олимп — Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Главным арбитром назначен Сергей Иванов. Его помощниками станут Валерий Данченко и Адлан Хатуев. Ответственный за VAR — Евгений Турбин.

Другой полуфинальный поединок между екатеринбургским «Уралом» и ярославским «Шинников» обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным.



Матчи пройдут 19 июля.

Ранее Леонид Федун поделился мнением о кубковой игре «Зенит» — «Спартак».