«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу

Стамбульский «Фенербахче» рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, сообщает Takvim.

По информации издания, турецкий клуб уже связался с футболистом, а сам форвард сообщил о желании перебраться в иностранный чемпионат.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 26 матчах за «Зенит», в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Дзюба высказал пожелание недоброжелателям после победы в РПЛ.