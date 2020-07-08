Николич — об игре со «Спартаком»: увы, мы не смогли забить второй мяч

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Нам не хватало целого ряда игроков, которые были травмированы. Мы хотели победить, рисковали, поджимали соперника, но, увы, не смогли забить второй мяч, который был нам очень нужен», — сказал Николич.



Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ.