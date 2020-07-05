Наставник «Спартака» Тедеско не ответил на вопрос о беседах с Федуном

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско не ответил на вопрос о беседах с владельцем клуба Леонидом Федуном. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, разговоры между ним и руководством клуба должны оставаться между ними.

«Выигрываем мы или проигрываем, вы задаете провокационные вопросы.

Это как семья. Я же не спрашиваю вас о том, что вы обсуждаете со своей супругой», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о ничьей с московским «Локомотивом».