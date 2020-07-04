«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России
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Московский «Спартак» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Стартовый состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Федчук.
Встреча между «Спартаком» и «Тамбовом» пройдет в Москве на «Открытии Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.30 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча.