Экс-спартаковец Тихонов раскритиковал «Зенит» за игру вполноги в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал игру петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, команда Сергея Семака не выкладывается на полную в играх чемпионата России, так как ей достаточно использовать меньшее количество сил для того, чтобы добиваться положительного результата.

Тихонов отметил, что если ситуация не изменится, то в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов сине-бело-голубых будет ждать неудача.

«Когда ты играешь вполноги, а там выходишь играть против «Лейпцига» и практически без шансов — это показатель», — сказал

экс-хавбек.

Ранее сообщалось, что бывший главный скаут туринского «Ювентуса» Пабло Лонгория мог стать спортивным директором московского «Локомотива».