Экс-спартаковец Тихонов раскритиковал «Зенит» за игру вполноги в РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал игру петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, команда Сергея Семака не выкладывается на полную в играх чемпионата России, так как ей достаточно использовать меньшее количество сил для того, чтобы добиваться положительного результата.
Тихонов отметил, что если ситуация не изменится, то в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов сине-бело-голубых будет ждать неудача.
«Когда ты играешь вполноги, а там выходишь играть против «Лейпцига» и практически без шансов — это показатель», — сказал
экс-хавбек.
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