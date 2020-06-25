«Аталанта» с минимальным счетом переиграла «Лацио»

В матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» переиграла римский «Лацио».

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Робин Госенс, Руслан Малиновский, Жозе Паломино и Мартен Де Рон, поразивший собственные ворота.

У проигравшей команды гол на свой лицевой счет оформил Сергей Милинкович-Савич.

После этой победы подопечные Джанпьеро Гасперини набрали 54 очка и сохранили за собой четвертое место в турнирной таблице Серии А.

У «Лацио» после 27 игр 62 очка и второе место.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в третьем сезоне подряд преодолел отметку в 100 забитых мячей.