Игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе

Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут находиться в режиме самоизоляции, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что причиной такого решения стали участившиеся случаи заражения коронавирусом в чемпионате России.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать», — заявил голкипер команды Маринато Гильерме.

Заражение коронавирусом было зафиксировано у шестерых футболистов «Ростова» и троих игроков московского «Динамо».

После 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды 44 очка.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил о доработке регламента турнира.