Защитник «Динамо» Шуньич: теоретически мы можем догнать ЦСКА за два тура

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич высказался о турнирных перспективах своей команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, решающими для бело-голубых станут ближайшие игры после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванной из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Самыми сложными будут первые матчи — против «Краснодара» и ЦСКА. А в пяти заключительных турах соперники будут попроще. Хотя в последнее время уровень соперников примерно подравнялся.

Все в наших руках. Теоретически мы можем догнать ЦСКА за два тура. Но загадывать ничего не буду», — сказал Шуньич.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».