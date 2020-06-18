«Наполи» в серии пенальти переиграл «Ювентус» и выиграл Кубок Италии

«Наполи» под руководством итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо одержал победу в финале Кубка Италии.

Встреча против туринского «Ювентуса» прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась победой номинальных хозяев в серии одиннадцатиметровых ударов со счетом 4:2.

В составе «Наполи» пенальти реализовали Лоренцо Инсинье, Маттео Политано, Никола Максимович и Аркадию Милик.

У «бьянконери» голы на свой лицевой счет оформили Леонардо Бонуччи и Аарон Рэмзи.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстановление после полученного повреждения.