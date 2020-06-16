World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в jтсрочке выплаты штрафа, сообщает издание L'Equipe.

Штраф в размере $5 млн российская организация обязана выплатить до 1 июля, однако у ВФЛА нет средств на погашение задолженности.

«Подтверждаем, что получили просьбу от ВФЛА об отсрочке. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не буде», — сказала пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри.

Стоит отметить, что если ВФЛА не погасил штраф, то российским атлетам не будут давать нейтральный статус для участия в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Гладких дисквалифицирована на четыре года.