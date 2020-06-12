WADA передало 50 дел российских спортсменов ITA
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало 50 дел российских спортсменов Международному агентству тестирования (ITA) после перепроверки данных базы московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ITA.
Напомним, 30 апреля WADA завершило расследование по делу о манипуляциях с данными московской лаборатории. Результаты переданы 28 международным спортивным организациям.
Ранее сообщалось о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует возобновить допинг-тесты с 15 мая.