Жена Погребняка: наша семья излечилась от коронавируса
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Мария Погребняк, жена форварда «Урала» из Екатеринбурга Павла Погребняка, сообщила, что вся их семья за исключением матери игрока вылечилась от COVID-19, передает канал «360».
«Выписали в субботу всех. Мы замечательно себя чувствуем. Павел не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.
Хочется поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», — сказала Мария.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 7 млн человек.
Ранее Погребняк раскритиковал решение «Локомотива» расстаться с Семиным.