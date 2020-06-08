Жена Погребняка: наша семья излечилась от коронавируса

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» из Екатеринбурга Павла Погребняка, сообщила, что вся их семья за исключением матери игрока вылечилась от COVID-19, передает канал «360».

«Выписали в субботу всех. Мы замечательно себя чувствуем. Павел не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.

Хочется поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», — сказала Мария.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 7 млн человек.

Ранее Погребняк раскритиковал решение «Локомотива» расстаться с Семиным.