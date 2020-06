Клубы НХЛ смогут открыть тренировочные базы 8 июня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о переходе на второй этап возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Отмечается, что с 8 июня все клубы НХЛ смогут открыть свои базы, а хоккеистам будет разрешено возобновить тренировки в индивидуальном режиме. Вернуться к занятиям спортсмены смогут на добровольной основе. Те хоккеисты, которые согласятся вернуться на базу, будут распределены по небольшим группам — максимум шесть человек в одной.

«Переход во вторую стадию предназначен для того, чтобы дать хоккеистам безопасную и контролируемую среду, в которой они смогут подготовиться к возобновлению сезона. Отметим, что данные меры не являются заменой тренировочным лагерям», — говорится в сообщении лиги.

Также в НХЛ подчеркнули, что до занятий будут допущены только те спортсмены, которые соответствуют всем нормам медицинского протокола. Для этого игроки будут обязаны проходить тестирование на COVID-19.

Ранее НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона.

