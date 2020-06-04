Девять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Англии

Участники английского Чемпионшипа, второго по силе футбольного дивизиона страны, прошли тестирование на коронавирус COVID-19 и антитела в крови. Проверки проходили в период с 30 мая по 2 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Английской футбольной лиги (EFL).

В отчете утверждается, что всего были протестированы 1094 человека. У девятерых из них результаты анализов на COVID-19 оказались положительными. Все они будут обязаны в течение семи дней находиться в условиях самоизоляции.

Лига не сообщает имен зараженных, а также не уточняет, являются ли они футболистами, тренерами или сотрудниками клубов. Отмечается, что случаи заражения зафиксированы в шести клубах первенства.

Чемпионшип был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На момент паузы команды провели по 37 матчей. Лидером лиги является «Лидс Юнайтед», который набрал 71 балл. Вторую строчку в турнирной таблице занимает «Вест Бромвич Альбион», который отстает на одно очко. По предварительным данным, сезон будет возобновлен 20 июня.