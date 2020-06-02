УЕФА присоединился к акции против расизма
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял участие в акции против расизма.
В американских городах продолжаются протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского во время задержания 25 мая в Миннеаполисе. 2 июня участники акции солидарности публикуют на своих страницах в соцсетях черный фон вместо фото.
«Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал акцию солидарности спортсменов с афроамериканцами.
Say NO to racism.— UEFA (@UEFA) June 2, 2020
Together we are stronger.#BlackLivesMatter #BlackOutTuesday #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/PFyOuIM7w1