Тренер «Сан-Антонио» обвинил Трампа в трусости

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович раскритиковал президента США Дональда Трампа за бездействие во время беспорядков в стране.

В американских городах продолжаются акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского во время задержания 25 мая в Миннеаполисе. Беспорядки проходят в 22 городах страны.

Специалист заявил, что проблема насилия и расизма со стороны полиции не изменилась с годами.

«Если бы у Трампа был мозг, пусть даже на 99% циничный, он бы все равно вышел и сказал что-либо, чтобы объединить людей. Но он не заботится о том, чтобы объединять людей», — цитирует Поповича The Nation.

По мнению тренера, проблема не только в действующем президенте США, но и в самой системе, которая должна измениться.

«Трамп — разрушитель. Нахождение в его присутствии заставляет вас умирать. Он съест вас живьем ради своей собственной выгоды. Я в ужасе от того, что у нас есть лидер, который не может сказать: «Жизни черных имеют значение». Вот почему он прячется в бункере Белого дома. Он трус», — заключил Попович.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Чак Лидделл вышел успокаивать протестующих в США.