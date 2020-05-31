Назаров — о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?

Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.

По мнению бывшего тафгая, многие отечественные спортсмены, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), могли бы уделить больше внимание случившемуся.

«Слежу, что сейчас происходит в США, изучаю мировые и отечественные СМИ. И очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы. Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идет грабеж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать ее, почему-то резко приуныли», — приводит слова Назарова «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что протестующие разрисовали статую Марио Лемье в Питтсбурге.