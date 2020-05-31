Ковтун не согласился со словами Тарасовой о тренировках иностранных фигуристов

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью «Газете.Ru» не согласился со словами заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о тренировках иностранных фигуристов

По его словам, вынужденная пауза, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, не скажется на потенциале отечественного фигурного катания.

«Россия может потерять позицию лидера в фигурном катании, поскольку Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова забыли четверные и тройной аксель? Ну, в других странах девочки тоже сидели дома и переживают то же самое. Тут все в равных позициях.

Тарасова говорила, что, по ее информации, в некоторых странах фигуристы не переставали кататься? Я не думаю, что в Японии у кого-то есть свой личный каток. Может быть, это и правда, но вполне возможно, что это не так», — сказал Ковтун.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о тренировочном процессе после карантина.