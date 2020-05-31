Появилось фото Смолова в новом образе

Нападающий «Сельты» из Виго и сборной России Федор Смолов сменил имидж.

30-летний футболист опубликовал в своем Instagram фото за рулем автомобиля в очках с короткой прической.



«Выключил режим самоизоляции», — подписал снимок форвард.

Напомним, что Смолов выступает за испанскую команду с января 2020 года на правах аренды, по истечении которой он вернется в московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги матча чемпионата Германии против «Фрайбурга».