Появилось фото Смолова в новом образе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Нападающий «Сельты» из Виго и сборной России Федор Смолов сменил имидж.
30-летний футболист опубликовал в своем Instagram фото за рулем автомобиля в очках с короткой прической.
«Выключил режим самоизоляции», — подписал снимок форвард.
Напомним, что Смолов выступает за испанскую команду с января 2020 года на правах аренды, по истечении которой он вернется в московский «Локомотив».
Ранее сообщалось, что наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги матча чемпионата Германии против «Фрайбурга».