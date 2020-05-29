Трансферная цель «Локомотива» может оказаться в «Ницце»

Защитник греческого «Олимпиакоса» Константинос Цимикас может оказаться в «Ницце». Об этом сообщает France Football.

По информации источника, в руководстве французского клуба склоняются к кандидатуре 24-летнего грека в преддверии еврокубкового сезона, стартующего в октябре. В Афины для переговоров уже прибыл спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье.

Напомним, что латералем активно интересуется столичный «Локомотив».

Ранее сообщалось, что защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов поделился воспоминаниями об игре за футбольный клуб «Сочи», который в этом сезоне дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ).