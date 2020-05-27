Драчев готов совмещать посты президента СБР и главного тренера сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев готов совмещать посты президента и главного тренера сборной России, сообщает РИА «Новости».

27 мая стало известно, что Валерий Польховский не будет назначен на пост главного тренера национальной команды, а наставниками мужской и женской команд станут Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Изначально предлагались кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил сам Драчев.

«Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера, думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить все в одном лице, и я, в принципе, готов к этому», — заявил президент СБР.

Ранее сообщалось, что Польховский не станет главным тренером сборной России по биатлону.