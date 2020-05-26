Бразилец Халк поблагодарил «Зенит» за 4 успешных года

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Халк поблагодарил клуб во время поздравительного сообщения с 95-летием создания организации за проведенные четыре года в стане сине-бело-голубых. Об этом сообщает официальный сайт действующих чемпионов страны.

По его словам, команда с берегов Невы способна написать еще целое множество страниц, которые будут прославлять славную историю клуба.

Халк заявил, что был счастлив, выступая в чемпионате России, и рассказал, что до сих пор следит за выступлениями подопечных Сергея Семака в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов прокомментировал новость о заражении игрока казанского «Рубина» Константина Плиева коронавирусной инфекцией.