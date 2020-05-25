Павлюченко жестко раскритиковал не верящих в существование коронавируса
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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко жестко раскритиковал людей, не верящих в существование коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, скептики начинают рассуждать по-другому лишь когда смерть забирает близких им людей.
«Не надо устраивать какие-то вечеринки, празднования. У нас до сих пор собираются толпами, встречаются и устраивают гулянья.
У нас просто русский народ думает, что это все фигня и пронесет, а когда смерть приходит, то начинают думать по-другому», — сказал Павлюченко.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско готов предоставить шанс воспитаннику красно-белых Георгию Мелкадзе.